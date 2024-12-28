На Южном Урале похолодает до 26 градусов мороза

ГАИ Челябинской области предупредила автомобилистов о резком похолодании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в связи с похолоданием до -26 градусов по Цельсию возможно осложнение дорожной обстановки в регионе.

Температура резко понизится в ночь с 29 на 30 декабря.

Это необходимо учитывать автомобилистам и пешеходам.

«Особую осторожность следует проявлять тем, кто собирается отправиться на загородные трассы, где обычно температура ниже на несколько градусов. Перед поездкой обязательно убедитесь в исправности вашего автомобиля и возьмите с собой все необходимое для мелкосрочного ремонта, включая теплую одежду, учитывая, что, возможно, придется некоторое время провести на улице. Зарядите телефон и заправьте полный бак топлива», – призывают в полиции.

Также всем участникам дорожного движения рекомендуют быть предельно внимательными и аккуратными при такой смене погодных условий.

Пешеходам особенно важно использовать световозвращающие элементы на одежде и переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись, что все водители вас заметили и пропускают, настаивают в ГАИ. «Помните – автомобиль невозможно остановить мгновенно», – подчеркивают в силовом ведомстве.

Водителям следует соблюдать увеличенную дистанцию и безопасную скорость.

Челябинск, Виктор Елисеев

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