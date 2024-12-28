В Копейске ледовый городок опасен для детей

Представители челябинского отделения Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Копейска с требованием сделать безопасным ледовый городок на площади Трудовой славы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фотографии горок, выложенные в соцсетях, пугают: ледяные бугры на скатах могут причинить серьезные травмы. В ОНФ утверждают, что одного ребенка после такого экстремального катания уже увезли на «скорой».

Возникли проблемы с городком в копейском поселке Вахрушево: так вандалы повредили ледовый лабиринт, а также сломали фигуры Деда Мороза, Снегурочки и ледяные цифры «2025». Нарушителей обещают оштрафовать, но сначала их нужно найти.

Копейск, Павел Зварзин

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