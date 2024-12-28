Челябинец, сломавший девушке нос в баре, предстанет перед судом

В суд направили уголовное дело об избиении девушки-промоутера из бара в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя областного центра, обвиняемого в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, в ночь на 9 марта текущего года нетрезвый южноуралец поругался с девушкой-промоутером ночного клуба в тамбуре заведения. В пылу конфликта челябинец так сильно ударил сотрудницу бара, что сломал ей нос, неизгладимо обезобразив лицо.

Причиненные девушке телесные повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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