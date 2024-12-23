В Челябинске и Магнитогорске появятся дополнительные посты мониторинга воздуха

Челябинск, Декабрь 23 (Новый День, Виктор Елисеев) – В Челябинской области появятся новые посты наблюдения за качеством атмосферного воздуха.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, новые посты появятся в районе ДК железнодорожников в Магнитогорске и поселка Аэропорт в Челябинске. Это пройдет в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух».

На сегодняшний день в территориальную систему наблюдения за качеством атмосферного воздуха интегрируются данные с 38 пунктов контроля трех уровней (федерального, регионального, локального), включая 11 стационарных постов в Челябинске и один пост в Магнитогорске. Компоненты государственной наблюдательной сети наблюдения есть также в Златоусте (город не является участником проект «Чистый воздух»).

В 2024 году для расширения системы было приобретено два новых стационарных поста. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы, и к концу года их планируется ввести в эксплуатацию.

Пост, установленный в Магнитогорске рядом с Дворцом культуры железнодорожников, контролирует содержание таких веществ, как оксид углерода, диоксид серы, сероводород, оксид азота, диоксид азота и аммиак.

Новый челябинский пост (поселок Аэропорт, улица Уйская), дополнительно к перечисленным, контролирует бензол, толуол, этилбензол, п-ксилол, м-ксилол, о-ксилол, хлорбензол, стирол, диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров), РМ-10, РМ-2,5.

Впрочем, пока работа системы мало сказывается на самочувствии челябинцев. Жители областного центра неоднократно жаловались на загазованность атмосферы в городе, но чиновники минэкологии смотрят на качество воздуха в Челябинске куда более оптимистично.

Так, согласно отчетам областного правительства, на начало 2024 года совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Челябинска снизился по сравнению с 2017 годом на 43%. Правда, произошло это, в основном, благодаря закрытию городской свалки. Промышленные предприятия снижают выбросы пока не слишком высокими темпами. А потому жители областного центра практически не замечают изменений к лучшему. Ведь кардинальное улучшение качества воздуха над безлюдной частью областного центра и окружающих ее малозаселенных территорий идет рука об руку над продолжающимися выбросами промпредприятий, от которых страдают, например, жители Металлургического района и северо-запада Челябинска.

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