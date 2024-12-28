«Металлург» одерживает четвертую победу подряд

Магнитогорский «Металлург» в Екатеринбурге в тяжелейшем матче обыгрывает автомобилист по буллитам – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на арене в Екатеринбурге встретились команды, расположившиеся на соседних местах в таблице Восточной конференции. Неудивительно, что борьба разыгралась не шуточная.

В первом периоде команды играли на равных. На 17 бросков «Автомобилиста» магнитогорцы ответили 21, но счет открыть никто так и не смог.

Вторая двадцатиминутка также прошла в равной борьбе, хотя гости и в этом периоде перебросали екатеринбуржцев. Впрочем, кого это заинтересует, если счет так и не открыли.

Изматывающее противостояние продолжилось и в третьем игровом отрезке. Пока на 53-й минуте встречи форвард «Автомобилиста» Джесси Блэкер не ворвался в зону «Металлурга», перехватив передачу магнитогорцев, и сходе не отправил шайбу в ворота гостей – 1:0.

Лишь на 59-й минуте Роман Канцеров с подачи Борны Рендулича сравнял счет, и противостояние переместилось в овертайм.

Но выявить сильнейшего не получается. И теперь все решат буллиты. И точку в противостоянии ставит Роман Канцеров – 2:1, после тяжелейшего матча «Металлург» продолжает победную серию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube