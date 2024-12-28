«Трактор» теряет лидерство на Востоке после сокрушительного поражения в Казани

Челябинский «Трактор» потерпел сокрушительное поражение от «Ак Барса» в Казани» – 0:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поначалу челябинцы действовали более активно, но команды долго не могли открыть счет.

Все изменилось на 27-й минуте встречи, когда гости остались в меньшинстве. И практически сразу Артем Галимов открывает счет – 1:0, «Ак Барс» ведет.

На 36-й минуте казанцы остаются в меньшинстве, но это не приносит облегчения «Трактору». На этой же минуте все тот же Артем Галимов убегает в одиночную контратаку и увеличивает разрыв в счете – 2:0.

В третьем периоде ситуация не меняется. На 52-й минуте Дмитрий Яшкин делает счет 3:0. А на 59-й минуте Ник Петан ставит обескураживающую точку в матче – 4:0, безоговорочная победа казанцев.

Поражение стоит «Трактору» даже формального лидерства в Восточной конференции. Челябинцы уступают первое место «Салавату Юлаеву» из Уфы. И на пятки уральскому клубу наступают сегодняшние соперники – у «Ак Барса» на 2 очка меньше, при том, что «Трактор» сыграл» на три матча больше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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