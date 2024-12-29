Власти рассказали челябинцам, куда звонить в случае коммунальных проблем

Челябинские коммунальщики назвали «экстренные» номера телефонов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по поручению главы города Алексея Лошкина все службы ЖКХ и ресурсоснабжающие организации переведены на особый режим работы. Управляющие компании также составили графики выхода сотрудников в праздничные дни.

В случае возникновения аварийных ситуаций, отключения отопления, водоснабжения или электричества просим жителей Челябинска сразу же сообщать по телефонам аварийных служб.

Все важные телефоны собрали в карточках:

Изображения: пресс-служба мэрии Челябинска

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube