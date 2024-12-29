Четыре человека, включая детей, серьезно пострадали и один погиб в ДТП в центре Челябинска

Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на улице Труда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 29 декабря, около 12:00 на улице Труда, поблизости от ЖК «Манхэттен».

31-летняя челябинка, управляя автомобилем «Лада Гранта», не справилась с управлением. Машина вылетела на встречку и врезалась в «Рено», а затем столкнулась и со вторым встречным автомобилем, также марки «Рено».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада Гранта» и двое ее детей с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Мужчина, пассажир «Лады», от полученных травм скончался на месте происшествия. Также пострадала 41-летняя пассажирка «Рено».

В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа городского УМВД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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