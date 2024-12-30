В Копейске оборудовали переход в месте, где погиб 10-летний школьник

После гибели ребенка и вмешательства СКР и прокуратуры в пригороде Челябинска оборудовали пешеходный переход.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, на пересечении улиц Одесской и Пестеля в Копейске оборудовали пешеходный переход.

Рядом с перекрестком, отличающимся интенсивным движением автомобилей, расположена школа №13. Но единственный пешеходный переход здесь находится в отдалении от образовательного учреждения, а потому школьники вынуждены добираться до него вдоль проезжей части. При этом на территории района, по словам местных жителей, обитает большое количество бродячих собак. Дети, опасаясь нападений агрессивных животных, пересекают дорогу в непредназначенных для этого местах.

По данным прокуратуры, жители уже 7 раз обращались в мэрию Копейска с просьбой оборудовать здесь пешеходный переход с ограждениями и искусственными неровностями на проезжей части. Но чиновники были непреклонны, заявляя, что проектом организации дорожного движения пешеходный переход в этом месте не предусмотрен.

8 декабря текущего года на пересечении улиц Пестеля и Одесской произошла трагедия. 10-летний мальчик погиб под колесами иномарки, когда перебегал дорогу. Копейчане вновь потребовали создания пешеходного перехода. Но и тогда в мэрии лишь пообещали поставить вопрос об этом на обсуждение комиссии по безопасности дорожного движения, отметив, что «очагом аварийности данный перекресток не является».

Однако гибель ребенка вызвала широкий резонанс. Подключились и силовые структуры. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки по факту гибели школьника на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю регионального управления Алексею Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Свою проверку начала и прокуратура. По ее итогам прокурор Копейска направил главе Копейска представление об устранении нарушений закона и обустройстве перехода на проблемном перекрестке.

«В результате принятых мер внесены изменения в проект организации дорожного движения, участок дороги, на котором произошло ДТП, обустроен пешеходным переходом, искусственной неровностью, соответствующими дорожными знаками и ограждением», – рассказали в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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