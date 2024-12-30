«Магнитка» вырывает победу на последних минутах матча

Магнитогорский «Металлург» одерживает победу в Омске над «Авангардом» – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последняя игра в уходящем году не доставила южноуральцам особых неприятностей, хотя и держала их болельщиков в напряжении практически до финальной сирены.

Гости с первых минут начали атаковать, но не отставали и омичи. В итоге хозяева в первом тайме перебросали магнитогорцев – 16:12, удары в створ ворот тоже была в их пользу – 10:5, но счет команды так и не открыли – 0:0.

Во второй двадцатиминутке усилия хоккеистов «Авангарда» увенчались успехом, и на 26-й минуте встречи Михаил Гуляев открывает счет – 1:0.

Ждать «ответки» болельщикам магнитогорцев приходится целых 20 минут. Лишь на 46-й минуте матча Никита Михайлис сравнивает счет. А на 58-й минуте Александр Петунин вовремя оказывается перед воротами хозяев и в борьбе переправляет шайбу в сетку – 2:1, «Металлург» закрепляется на 4-м месте Восточной конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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