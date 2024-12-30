«Трактор» заканчивает год на мажорной ноте

Челябинский «Трактор» в Нижнекамске – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы, потерпевшие перед этим два обидных поражения и упустившие первое место на Востоке, сегодня были настроены только на победу.

И уже на первой минуте встречи Максим Шибанов выводит «черно-белых» вперед – 1:0.

Впрочем, хозяева сумели собраться, и на 6-й минуте Кирилл Петров после затяжной атаки сравнивает счет – 1:1.

Но дожимает «Трактора», и на 16-й минуте матча Стивен Кэмпфер кистевым броском от синей линии вновь выводит гостей вперед – 2:1.

Во втором периоде оборона «Нефтехимика» окончательно посыпалась. За шесть минут челябинцы делают счет разгромным.

На 27-й минуте Григорий Дронов с подачи Максима Шибанова увеличивает отрыв – 3:1. Три минуты спустя Семен Дер-Аргучинцев, получив шайбу от Александра Кадейкина, с близкого расстояния расстреливает ворота хозяев – 4:1. А еще через три минуты Владимир Ткачев завершает разгром – 5:1. После этого нижнекамцы меняют вратаря.

Это дает хозяевам некоторую передышку. А на 47-й минуте шайба, срикошетив от конька защитника южноуральцев, влетает в ворота Сергея Мыльникова – 2:5. Но на 53-й минуте Матвей Гуськов восстанавливает отрыв – 6:2, уверенная победа «Трактора».

Челябинцы закрепляются на втором месте в таблице Востока. На первом остается «Салават Юлаев», разгромивший сегодня «Барыс» со счетом 6:1. Зато отрыв от «Ак Барса» после домашнего поражения казанцев от «Северстали» увеличивается до четырех очков (правда, хоккеисты из столицы Татарстана сыграли на три матча меньше).

Челябинск, Виктор Елисеев

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