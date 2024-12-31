Главного следователя Южного Урала отстранили от работы

Руководителя СУ СКР по Челябинской области временно отстранили от исполнения обязанностей из-за претензий по расследованию о драке у образовательного центра в Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», полторы недели назад Курчатовский районный суд Челябинска огласил приговор по резонансному уголовному делу о драке в холле школы в областном центре.

Инцидент произошел почти два года назад на территории образовательного центра №5 на северо-западе Челябинска. История прогремела на всю страну.

8 февраля 2023 года в холл учреждения заскочил старшеклассник, явно пытавшийся скрыться от кого-то. Вслед за ним в помещение вбежали еще несколько подростков. Один из них держал в руках молоток, еще один – предмет, похожий на пистолет, у третьего в руках была бита. Всего вслед за школьников забежали семеро подростков.

Началась драка. Во время побоища разбили окно. Когда на подоспели охранники образовательного центра, ее участники разбежались. С места происшествия госпитализировали двух человек.

Участников конфликта задержали достаточно быстро. В отношении тех, кто был инициатором побоища, возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

В ходе расследования сотрудники СКР пришли к выводу, что две компании (одна из них – дети мигрантов) встретились у соседней школы – образовательного центра №2, – где два долгое время конфликтовавших старшеклассника назначили «стрелку», позвав на помощь своих приятелей. Разборки начались там, но поняв, что силы не равны, одна из компаний решила отступить. Вторая бросилась за ними. Так противостояние переместилось к ОЦ №5.

В итоге четверо молодых людей (лишь одному из них на момент инцидента было 18 лет, остальные были младше) предстали перед судом. Судья признал их виновными, приговорив каждого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Вторую кампанию к ответственности привлекать не стали.

Такой исход возмутил челябинцев, в том числе родителей получивших условные сроки подростков. Это привлекло внимание руководства СКР. «В сети Интернет продолжает обсуждаться информация о несогласии с результатами установления обстоятельств произошедшей в феврале прошлого года на территории образовательного учреждения в городе Челябинске драки между группой местных подростков и уроженцами Республики Таджикистан. Отмечается, что причиной конфликта стало то, что первые заступились за знакомого, на которого ранее напали вторые. В настоящее время общественность выражает обеспокоенность в связи с привлечением местных подростков к уголовной ответственности», – говорится в сообщении Информационного центра СК России.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил управлению кадров силового ведомства провести служебную проверку, на время проведения которой отстранить руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексея Колбасина от исполнения обязанностей.

Кроме того, Главному следственному управлению СК России поручено провести проверку по факту межнационального конфликта, а также дать процессуальную оценку действиям сотрудников регионального следственного управления в связи с непривлечением к ответственности мигрантов, о чем представить доклад.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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