Челябинцам рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники

1 и 2 января общественный транспорт Челябинска работает в особом режиме.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе челябинского МУП «Служба организации движения», сегодня, 31 декабря, общественный транспорт работает по расписанию выходного дня.

1 и 2 января автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать в особом режиме, ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте «Гортранс74».

С 3 января маршруты выходят на линию по расписанию выходного дня.

«С водительским составом дополнительно проведены инструктажи о безопасности дорожного движения в условиях снегопада и в период новогодних праздников, – заверили представили муниципального предприятия. – Руководители автотранспортных предприятий подготовили технику для уборки и вывоза снежных масс с конечных остановочных пунктов и трамвайных путей, а также с территорий автобусного парка, троллейбусного и трамвайных депо».

Челябинск, Виктор Елисеев

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