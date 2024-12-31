На Челябинскую область в первый день года обрушатся снегопады

Автомобилистов Южного Урала предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, 1 января 2025 года на территории региона ожидаются снегопады, на дорогах возможно образование гололедицы.

По информации автомобилистов, непогода уже захлестнула соседнюю Башкирию.

Водителям напоминают об особенностях управления автомобилем. ️Очень важно держать дистанцию, выбирать комфортную для себя скорость, которая позволяет полностью контролировать автомобиль и хорошо просматривать проезжую часть.

"️Включите ближний свет и противотуманные фары. В метель дальний свет работает хуже, чем ближний. Включив дальний, будет видно только летящий снег, а не дорогу, – напоминают южноуральцам. – Дополнительным средством безопасности в сильную метель на трассе станет включение «аварийки». Постарайтесь не останавливаться на обочине. Лучше найдите для этого более безопасное место, например, на стоянке у кафе или гостиницы, АЗС».

️Водителям, не сменившим летние шины на зимние, а также с малым опытом вождения, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий.

Пешеходам особенно важно в темное время суток использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись, что все водители вас заметили и пропускают.

Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы.

В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями в пути, водителей призывают обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звонить в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

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