В Челябинске перенесли открытие катков

Новый год в Челябинске начался со снегопада. Поэтому уже ночью на очистку дорог и тротуаров пришлось вывести

220 снегоуборочных машин, в том числе трактора, приобретенные для районов в конце прошлого года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», остановки и тротуары расчищают 429 рабочих.

Из-за снега пришлось скорректировать работу муниципальных катков: первый сеанс в парках имени Гагарина, Терешковой и Городском саду имени Пушкина начнется только в 16:00.

В мэрии напоминают, что оставить заявку или сообщить о нерасчищенных местах можно по круглосуточному номеру диспетчера комитета дорожного хозяйства 8-951-771-7325.

Челябинск, Софья Артемьева

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