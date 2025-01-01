Бастрыкину пришлось вмешаться в историю с издевательствами над южноуральским школьником

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о противоправных действиях в отношении школьника в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК РФ по Челябинской области, в Информационный центр Следственного комитета обратилась женщина, заявившая о том, что над ее сыном систематически издеваются старшеклассники. История длится с сентября прошлого года. Эти же подростки пристают и к другим детям. Многочисленные обращения родителей к руководству школы и правоохранительные органы не дали никаких результатов.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Челябинск, Софья Артемьева

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