Бастрыкину пришлось вмешаться в историю с издевательствами над южноуральским школьником

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о противоправных действиях в отношении школьника в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК РФ по Челябинской области, в Информационный центр Следственного комитета обратилась женщина, заявившая о том, что над ее сыном систематически издеваются старшеклассники. История длится с сентября прошлого года. Эти же подростки пристают и к другим детям. Многочисленные обращения родителей к руководству школы и правоохранительные органы не дали никаких результатов.
Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.
Челябинск, Софья Артемьева
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