Самый холодный месяц года начинается с оттепели

На Южном Урале продолжаться снегопады.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», осадки ожидаются 1 и 2 января на территории практически всей области. В Златоусте и Миассе возможен дождь.

В Челябинске 3 января дневная температура перейдет в плюсовую зону, 4 и 5 января будет около ноля, а в понедельник, 6 января, похолодает до -8.

При этом синоптики отмечают, что январь на Южном Урале – самый холодный месяц в году, его среднемесячная температура на 10° ниже чем в ноябре и более чем на 30°С, чем в июле.

Как рассказали в Челябинском ЦГМС, обычно в январе преобладают дни с температурой воздуха -10,-20°. И все же в отдельные годы показывают колоссальные аномалии и в сторону холода, и в сторону тепла.

На январь в среднем приходится 4-6 дней с сильными морозами – ниже минус 30°. Температуры ниже минус 40° наблюдаются крайне редко. В Челябинске такое было отмечено 4 раза – в 1907, 1940, 1950, 1979. Обычно такую морозную погоду формируют воздушные массы арктических широт в системе обширного Сибирского антициклона.

В среднем раз в 4-5 лет на Южном Урале отмечаются оттепели, максимальная температура воздуха может подниматься до плюс

7°. На январь в среднем приходится 3-5 дней с оттепелью. Оттепели характерны для зим, в которые значительное развитие получают южные циклоны, выносящие на Южный Урал теплый и влажный воздух Средиземноморья. Они могут повторяться неоднократно и продолжаться по несколько дней.

Конечно, с циклонами и связаны снежные зимы, кроме того, в течение месяца могут наблюдаться оттепели и сильные морозы.

Так, в 1975 году особенно интересным оказалось утро 9 января, когда на станции Кропачево шел снег и во всю бушевала метель, а в это же время на юге области, в городах Карталы, Магнитогорск и в поселке Бреды шел дождь. Такую погоду обусловили в северо-западных районах Челябинской области покидавший их циклон с северной Атлантики и только что начавший вступать на юг области циклон с Черноморского побережья. А двумя днями позднее воздушные арктические массы принесли 30-градусные морозы.

В январе преобладают ветры южного и юго-западного направления. Средняя месячная скорость ветра составляет 2-4 м/с, в Челябинске – 3 м/с. При шквалистом усилении ветра максимальный порыв ветра достигает 20-28 м/с.

Число дней с метелью в среднем с оставляет 6-9, в горных районах – до 12 дней.

Высота снежного покрова к концу января достигает 25 см, в горных районах – 42 см. В снежные зимы высота снега может достигать 50-60 см, в горах – до 100 см. В малоснежные зимы высота снежного покрова колеблется в пределах 3-7 см, в горах – до 14 см.

В Челябинской области

Среднемесячная температура воздуха в январе: -12,-16°.

Месячная норма суммы осадков: 15-33 мм.

Абсолютный минимум температур в январе: -42, -52°.

Абсолютный максимум в январе: +3,+7°.

Средняя месячная относительная влажность 78-82%.

Промерзание почвы на 65-90 см, в северо-западных районах – до 50 см.

Средняя температура поверхности почвы -16,-18°.

Атмосферное давление в январе равняется 735-743 мм.рт.ст.

Суммарная продолжительность солнечного сияния составляет 45-69 часов.

Челябинск, Софья Артемьева

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