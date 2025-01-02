На ЮУЖД с рельсов сошли вагоны с рудой

В Челябинской области с рельсов сошли вагоны с рудой.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральской транспортной прокуратуре, инцидент произошел накануне на подъездном железнодорожном пути на территории АО «Учалинский ГОК» в районе станции Учалы Южно-Уральской железной дороги. При выполнении маневровых работ произошел сход 4 грузовых вагонов с рудой, 2 из них опрокинулись.

«В результате происшествия никто не пострадал. Задержек в движении поездов не последовало, – уточнили в ведомстве. – Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube