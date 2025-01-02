В новогоднюю ночь на Южном Урале на свет появились 9 детей

В новогоднюю ночь в Челябинской области родились 9 детей: 6 мальчиков и 3 девочки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», пятеро малышей появились на свет в Челябинске.
Отметим, что последний новорожденный южноуралец 2024 года пришел в этот мир 31 декабря в 23:45 в областном перинатальном центре. А уже через 3 часа – в 2:40 1 января там же родилась первая малышка года наступившего.
Челябинск, Софья Артемьева
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