В новогоднюю ночь на Южном Урале на свет появились 9 детей

В новогоднюю ночь в Челябинской области родились 9 детей: 6 мальчиков и 3 девочки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пятеро малышей появились на свет в Челябинске.

Отметим, что последний новорожденный южноуралец 2024 года пришел в этот мир 31 декабря в 23:45 в областном перинатальном центре. А уже через 3 часа – в 2:40 1 января там же родилась первая малышка года наступившего.

Челябинск, Софья Артемьева

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