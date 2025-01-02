На Южном Урале ожидаются сильные осадки

В Челябинской области ожидаются обильные осадки.

Как сообщили РИРИА «Новый День» в региональном ГУ МЧС,

3 января в отдельных районах возможно усиление ветра до 23 м/с, сильный снег (особенно это актуально для горных территорий), на дорогах снежные заносы и гололед.

«Соблюдайте меры личной безопасности и скорректируй планы с учетом погодных условий», – призывают в ведомстве.

Челябинск, Софья Артемьева

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