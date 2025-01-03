В Челябинске закрывают главный ледовый городок: «В связи с плюсовой температуры воздуха и для обеспечения безопасности посетителей с 4 января «Остров сокровищ» на площади Революции будет закрыт», – сообщили в мэрии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сегодня на площади Революции,
в парке имеги Гагарина и Саду Победы закрыли все горки. Аналогичная ситуация в Копейске на площади Трудовой Славы.
А в Миассе полностью закрыты все ледовые городки.
Челябинск, Софья Артемьева
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