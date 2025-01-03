Челябинский «Трактор» начал новый год с поражения от аутсайдера

Челябинский «Трактор» проиграл первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2025 году, да еще и на домашнем льду.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы, занимающие второе место в турнирной таблице Восточной конференции сегодня встретились с аутсайдером рейтинга «Амуром». И даже выиграли первый период со счетом 1:0.
На 30-й минуте гости сравняли счет, но хозяева снова вышли вперед и завершили второй период со счетом 2:1.
На 46-й минуте хабаровчане снова сравняли счет и в овертайме забили еще одну шайбу.
Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «Амура».
Челябинск, Софья Артемьева
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