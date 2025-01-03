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Пятница, 3 января 2025, 20:29 мск

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Челябинский «Трактор» начал новый год с поражения от аутсайдера

Челябинский «Трактор» проиграл первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2025 году, да еще и на домашнем льду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы, занимающие второе место в турнирной таблице Восточной конференции сегодня встретились с аутсайдером рейтинга «Амуром». И даже выиграли первый период со счетом 1:0.

На 30-й минуте гости сравняли счет, но хозяева снова вышли вперед и завершили второй период со счетом 2:1.

На 46-й минуте хабаровчане снова сравняли счет и в овертайме забили еще одну шайбу.

Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «Амура».

Челябинск, Софья Артемьева

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