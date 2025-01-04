В Челябинске начали закрывать катки

Власти Челябинска объявили о приостановке работы катка в центре города.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с установлением плюсовой температуры воздуха каток в Городском саду имени Пушкина 4 и 5 января закрыт.

Напомним, вчера, 3 января, по той же причине были закрыты все горки в ледовом городке «Остров сокровищ» на площади Революции.

Также временно не работают горки в парке имени Гагарина и «Саду Победы».

О возобновлении работы аттракционов чиновники обещают сообщить дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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