В Челябинске начали закрывать катки

Власти Челябинска объявили о приостановке работы катка в центре города.
Как сообщили «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с установлением плюсовой температуры воздуха каток в Городском саду имени Пушкина 4 и 5 января закрыт.
Напомним, вчера, 3 января, по той же причине были закрыты все горки в ледовом городке «Остров сокровищ» на площади Революции.
Также временно не работают горки в парке имени Гагарина и «Саду Победы».
О возобновлении работы аттракционов чиновники обещают сообщить дополнительно.
Челябинск, Виктор Елисеев
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