Южный Урал встретит Рождество морозцем

Челябинской области предстоит морозный сочельник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к концу новогодних каникул температура в Челябинской области опустится уверенно ниже нуля градусов. Похолодание начнется ближе к Рождеству.

По данным Челябинского ЦГМС, в воскресенье, 5 января, в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, временами с дождем. В отдельных районах гололедные явления, днем – метели. Температура воздуха ночью +1, -4 градуса, при прояснении – до 9 градусов ниже нуля. Днем -1, +4 градуса, в горах и низинах – до -5.

В понедельник, 6 января, по информации «Гисметео», столбик термометра уже не поднимется выше нулевой отметки. Ночь будет еще относительно теплой – по области синоптики обещают 2-6 градусов ниже нуля. Но уже утром Рождественского сочельника температура понизится до -6, -8 градусов. Днем не слишком потеплеет – будет -5, -6 градусов.

В Рождественскую ночь столбик термометра опустится к отметкам -10, -16 градусов. Днем синоптики обещают 9-11 градусов ниже нуля.

В Челябинске в Рождество будет холоднее, чем в большинстве территорий Южного Урала: ночью – 16 градусов мороза, днем – 11 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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