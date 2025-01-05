Одну из длиннейших пещер Южного Урала топят подземные воды. Ее посещение призывают отложить

Туристам рекомендовали не посещать пещеру Ледяной Сказ в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слишком теплая погода сделала посещение пещеры Шемахинской-1 опасным. Об этом сообщается в паблике «Уральский Сказ».

«Посещение Сказовской пещеры лучше отложить, – пишут авторы поста. – Из-за аномально теплой погоды лед трескается, через трещины просачивается вода и идет поверху. Пожалуйста, не рискуйте своей жизнью – там глубина больше 2,5 метров, дождитесь морозов».

Пещера Шемахинская-1 (Ледяной Сказ) расположена недалеко от поселка Сказ Нязепетровского района и считается одной из самых длинных пещер Челябинской области, доступных для посещения туристами.

В подземной галерее находятся два озерка. Первое расположено в 50 метрах от входа и достигает 2,5 метров глубины. Второе находится в конце пещеры, протянувшейся в длину двух километров.

Летом, особенно во время дождя, большую часть Сказовской пещеры покрывает вода, и посещение ее не рекомендуется, особенно не подготовленным туристам. Зимой вода замерзает, и подземелье превращается в ледяной дворец, украшенный кристаллами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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