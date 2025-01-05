На Челябинскую область вновь надвигаются метели

Автомобилистов Южного Урала предупредили об ухудшении погоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, завтра, 6 января, в регионе ожидаются метели, на дорогах возможно образование гололедицы.

На юге области уже наблюдаются осадки в виде снега и усиление ветра.

Водителям напоминают об особенностях управления автомобилем. ️Очень важно держать дистанцию, выбирать комфортную для себя скорость, которая позволяет полностью контролировать автомобиль и хорошо просматривать проезжую часть.

"️Включите ближний свет и противотуманные фары. В метель дальний свет работает хуже, чем ближний. Включив дальний, будет видно только летящий снег, а не дорогу, – напоминают южноуральцам. – Дополнительным средством безопасности в сильную метель на трассе станет включение «аварийки». Постарайтесь не останавливаться на обочине. Лучше найдите для этого более безопасное место, например, на стоянке у кафе или гостиницы, АЗС».

️В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями в пути, водителей призывают обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звонить в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

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