Очередное уральское дерби осталось за «Трактором»

Челябинский «Трактор» дома на последних минутах вырывает победу у «Автомобилиста» из Екатеринбурга – 2:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы начали матч активно. И неудивительно: хоккеистам «Трактора» необходимо было реабилитироваться за обидное поражение от «Амура», которым «черно-белые» начали новый год. Да и за провальный декабрь.

Впрочем, атаки южноуральцев разбивались о грамотную игру защитников и голкипера «Автомобилиста». Да и психологически екатеринбуржцы были в более выигрышной ситуации: обе встречи с челябинцами в текущем сезоне принесли им победу.

В итоге, при ощутимом преимуществе «Трактора» по броскам в створ ворот – 11:5, счет в первом периоде открыть «черно-белым» так и не удалось. Но и гости не смогли пробить Зака Фукале.

Во второй двадцатиминутке команды продолжают обмениваться атаками, и хозяева сохраняют игровое преимущество. Но в голы оно так и не воплощается.

На 35-й минуте в ворота «Автомобилиста» судьи назначают буллит, но Виталию Кравцову не удается переиграть Евгения Аликина. Минуту спустя аналогичное испытание с честью проходит уже Зак Фукале, накрыв шайбу после буллита Стефана Да Косты.

И вновь хоккеисты уходят на перерыв при нулях на табло.

В начале третьего периода втроем остаются челябинцы против четверых соперников, но держатся «черно-белые». А в середине двадцатиминутки Артем Блажиевский и Василий Глотов один за другим пытаются поразить ворота «Автомобилиста», но безуспешно.

В последние 10 минут основного времени челябинцы устраивают один за другим накаты на ворота гостей, но справляется с ними голкипер екатеринбуржцев.

И все-таки усилия хозяев приносят результат. На 58-й минуте Стивен Кэмпфер от синей линии набрасывает на пятак, и Чарльз Робинсон переправляет шайбу в ворота – 1:0, «Трактор» открывает счет.

И практически сразу «Автомобилист» остается в меньшинстве – гостей наказывают командным штрафом за задержку игры.

Но екатеринбуржцы все-таки снимают вратаря, чтобы хотя бы сравнять составы. И за 46 секунд до сирены Стивен Кэмпфер отправляет шайбу в пустые ворота гостей – 2:0, челябинцы сегодня сильнее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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