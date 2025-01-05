«Магнитка» продолжила предновогоднюю победную серию

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене побеждает «Амур» из Хабаровска – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», харабовчане прибыли в Магнитогорск после победы над земляками «металлургов» – не слишком удачно начавшим новый год челябинским «Трактором».

Но на первой же минуте матча хозяева показали гостям с Дальнего Востока, что за второй триумф им придется побороться. Роман Канцеров убежал один на один с вратарем «Амура» и не оставил ему шансов – 1:0, «Металлург» открывает счет.

Уже на четвертой минуте хабаровчане сравнивают счет – 1:1, отличается Дмитрий Шевченко. Но менее чем через две минуты гости теряют шайбу при попытке выйти из своей зоны. Робин Пресс от синей линии отправляет шайбу налево Игорю Гераськину, а тот скидывает ее Валерию Орехову, в одиночестве расположившемуся на пятаке. Голкипер «Амура» не выдерживает противостояния в близком бою – 2:1, южноуральцы восстанавливают минимальный отрыв в счете.

После этого команды несколько успокоились, и до конца первого периода заброшенных шайб уже не было.

Не торопятся менять цифры на табло хоккеисты и во втором периоде. Но гости уже чаще атакуют. По итогу сорока минут «Амур» уже ведет по количеству бросков 41:39, хотя в первом периоде уступал 12:27. Почти сравнялись хабаровчане и по ударам в ворота – 24:27 (после первого периода магнитогорцы вели 17:8).

Упорство гостей вознаграждается в начале третьего игрового отрезка. На 42-й минуте Олег Ли реализует численное преимущество и сравнивает счет – 2:2. Но две минуты спустя Макар Хабаров, получив шайбу от Артема Минулина, врывается в зону «Амура» по правому флангу и, сместившись в центр, отправляет ее в ворота гостей – 3:2, «Магнитка» вновь впереди.

Счет сохраняется до конца матча. И этого хватает «Металлургу», чтобы продолжить предновогоднюю победную серию – магнитогорцы не проигрывают уже шесть матчей подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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