В Челябинске нашли вандалов, разбивших фигуру Снегурочки в одном из парков

Челябинская полиция нашла подростков, устроивших погром в ледовом городке в Саду Победы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, с заявлением о произошедшем в полицию обратились представители администрации парка «Сад Победы».

Инцидент произошел в ночь на субботу, 4 января. Неизвестные пробрались на территорию ледового городка и разбили фигуру Снегурочки, после чего сбежали.

Полицейские выяснили, что погром устроили 14-летние подростки. Вместе с родителями их пригласили на беседу в отдел полиции «Тракторозаводский».

В настоящее время в отношении родных несовершеннолетних собирается материал по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Решается вопрос о постановке подростков на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Кроме того, родителям, возможно, предстоит возместить причиненный ущерб.

Челябинск, Виктор Елисеев

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