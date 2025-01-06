В Челябинске в Рождественскую ночь транспорт будет ходить до 4 часов утра

В Челябинске в Рождественскую ночь продлевается работа общественного транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, до часа ночи 7 января будут ходить:
- троллейбусы
№10 Парк Гагарина – Солнечный берег, интервал 30 минут;
№12 АМЗ – Молдавская, интервал 15 минут;
- автобусы
№8 Мамина – Академика Королёва;
№18 Завод ЛД – Автобусный парк;
№71 Петра Столыпина – ЧМК (интервал движения всех автобусов 30-40 минут);
- трамваи
№3 Автовокзал – ЧМК, интервал 10 минут;
№16 Автовокзал – Чичерина, интервал 20 минут;
№5 Автовокзал – ЧЭМК;
№7 Автовокзал – ЧГРЭС;
№20 Областная больница – ЧМК;
№22 Чичерина – Чистопольская, интервал 40 минут.
С 01:00 до 04:00 трамваи маршрутов 3, 5, 7, 22 будут двигаться с интервалом 40-45 минут.
Челябинск, Павел Зварзин
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