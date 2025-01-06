В Челябинске отмечают Рождество (программа)

В Челябинске начинают отмечать православное Рождество.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», практически во всех храмах сегодня в17:00 начнется вечернее богослужение, а в 00:00 часов 7 января – литургия. В Христорождественском соборе праздничные службы проведет митрополит Челябинский и Миасский Алексий.
Программа рождественских богослужений в храмах Челябинска
- Христорождественский собор (ул. Героя России Евгения Родионова – 1)
6 января
17:00 вечернее богослужение;
7 января
00:00 литургия;
09:00 поздняя литургия.
- Свято-Симеоновский кафедральный собор (ул. Кыштымская – 32)
6 января
17:00 вечернее богослужение;
7 января
00:00 литургия;
09:00 поздняя литургия.
- Свято-Троицкий храм (ул. Кирова – 60А)
6 января
17:00 вечернее богослужение;
22:45 исповедь;
7 января
00:00 литургия;
08:30 поздняя литургия.
- Александро-Невский храм (Алое поле – 1)
6 января
17:00 великое повечерие;
21:00 исповедь;
7 января
00:00 литургия;
10:00 поздняя литургия.
- Свято-Васильевский храм (проспект Ленина – 6)
6 января
17:00 вечернее богослужение;
23:00 литургия;
7 января
00:30 ночная литургия;
07:00 поздняя литургия;
10:00 поздняя литургия;
11:30 – молебен.
- Свято-Георгиевский храм (ул. Жукова – 30)
6 января
17:00 вечернее богослужение;
7 января
00:00 литургия;
08:00 поздняя литургия.
- Свято-Сергиевский храм (проспект Победы – 398)
6 января
17:00 вечернее богослужение;
7 января
00:00 литургия;
09:00 поздняя литургия.
- Одигитриевский женский монастырь (ул. Энергетиков – 21А)
6 января
21:00 великое повечерие;
7 января
00:00 литургия;
15:00 молебен.
- Богоявленский мужской монастырь (ул. Пятая Электровозная – 5А)
6 января
17:00 вечернее богослужение, исповедь;
22:00 вечернее богослужение, исповедь;
7 января
00:00 литургия;
09:00 поздняя литургия.
Программа светских мероприятий
6 января
18:00 Рождественский вечер на катке (парк им. Терешковой)
7 января
- 09:00 Регистрация участников забега «Рождественская лыжня – 2025» (Лесопарковая – 2А)
- 10:15 Забег «Рождественская лыжня – 2025» (Городской бор, лыжная база на Лесопарковой)
- 11:00 Концерт академического хора «Мечта» в Христорождественском соборе (ул. Героя России Евгения Родионова – 1)
- 12:00 Творческие мастер-классы и рождественская ярмарка в Христорождественском соборе, гуляния на площади перед собором (ул. Героя России Евгения Родионова – 1)
- 13:00 Театрализованная программа «Рождественские колядки» (парк Пушкина)
- 19:00 Концерт Архиерейского мужского хора в Христорождественском соборе (ул. Героя России Евгения Родионова – 1).
Челябинск, Павел Зварзин
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