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Понедельник, 6 января 2025, 16:14 мск

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В Челябинске отмечают Рождество (программа)

В Челябинске начинают отмечать православное Рождество.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», практически во всех храмах сегодня в17:00 начнется вечернее богослужение, а в 00:00 часов 7 января – литургия. В Христорождественском соборе праздничные службы проведет митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Программа рождественских богослужений в храмах Челябинска

  • Христорождественский собор (ул. Героя России Евгения Родионова – 1)

6 января

17:00 вечернее богослужение;

7 января

00:00 литургия;

09:00 поздняя литургия.

  • Свято-Симеоновский кафедральный собор (ул. Кыштымская – 32)

6 января

17:00 вечернее богослужение;

7 января

00:00 литургия;

09:00 поздняя литургия.

  • Свято-Троицкий храм (ул. Кирова – 60А)

6 января

17:00 вечернее богослужение;

22:45 исповедь;

7 января

00:00 литургия;

08:30 поздняя литургия.

  • Александро-Невский храм (Алое поле – 1)

6 января

17:00 великое повечерие;

21:00 исповедь;

7 января

00:00 литургия;

10:00 поздняя литургия.

  • Свято-Васильевский храм (проспект Ленина – 6)

6 января

17:00 вечернее богослужение;

23:00 литургия;

7 января

00:30 ночная литургия;

07:00 поздняя литургия;

10:00 поздняя литургия;

11:30 – молебен.

  • Свято-Георгиевский храм (ул. Жукова – 30)

6 января

17:00 вечернее богослужение;

7 января

00:00 литургия;

08:00 поздняя литургия.

  • Свято-Сергиевский храм (проспект Победы – 398)

6 января

17:00 вечернее богослужение;

7 января

00:00 литургия;

09:00 поздняя литургия.

  • Одигитриевский женский монастырь (ул. Энергетиков – 21А)

6 января

21:00 великое повечерие;

7 января

00:00 литургия;

15:00 молебен.

  • Богоявленский мужской монастырь (ул. Пятая Электровозная – 5А)

6 января

17:00 вечернее богослужение, исповедь;

22:00 вечернее богослужение, исповедь;

7 января

00:00 литургия;

09:00 поздняя литургия.

Программа светских мероприятий

6 января

18:00 Рождественский вечер на катке (парк им. Терешковой)

7 января

  • 09:00 Регистрация участников забега «Рождественская лыжня – 2025» (Лесопарковая – 2А)
  • 10:15 Забег «Рождественская лыжня – 2025» (Городской бор, лыжная база на Лесопарковой)
  • 11:00 Концерт академического хора «Мечта» в Христорождественском соборе (ул. Героя России Евгения Родионова – 1)
  • 12:00 Творческие мастер-классы и рождественская ярмарка в Христорождественском соборе, гуляния на площади перед собором (ул. Героя России Евгения Родионова – 1)
  • 13:00 Театрализованная программа «Рождественские колядки» (парк Пушкина)
  • 19:00 Концерт Архиерейского мужского хора в Христорождественском соборе (ул. Героя России Евгения Родионова – 1).

Челябинск, Павел Зварзин

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