На Южный Урал ненадолго вернулась зима

На Южный Урал вернулась зима. Но ненадолго.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинскм ЦГМС, в начале недели регион будет находиться в холодной воздушной массе на северной периферии антициклона. Ожидается морозная погода: температура воздуха ночью -13,-19°, в низинах до -24°, днём -6,-11°.

Днем в среду, 8 января, подтянется ложбина циклона с центром над Балтикой. С прохождением атмосферных фронтов усилится ветер, ожидается снег, днем – мокрый, местами метели, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью -3,-8°, днем -3,+1°.

В пятницу, 10 января, усилится влияние южного антициклона, осадки ослабеют, ветер будет стихать.

Челябинск, Павел Зварзин

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