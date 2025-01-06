Южноуралец пропал на Гоа при странных обстоятельствах

Южноуральский бизнесмен пропал при странных обстоятельствах на Гоа. Последний раз его видели ровно месяц назад – 6 декабря, с тех пор его ищут друзья и родственники, но пока безрезультатно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о 46-летнем Иване Ровейне: 1 декабря он в компании друзей приехал в на известный индийский курорт. А 6 декабря вышел из номера отеля и исчез. Паспорт, телефон и деньги остались в отеле.

Его друзья обращались в местную полицию и сами его искали, пока не закончились визы, – пишет telegram-канал Shot. – 27 декабря на Гоа прилетел сын Ивана с супругой. Они сейчас продолжают поиски. Виза у пропавшего россиянина уже также закончилась».

Родственники самостоятельно ездят по Индии, пытаясь найти Ивана. Несколько человек заявили, что якобы видели похожего на южноуральца мужчину в местном кафе. За информацию о местонахождении бизнесмена обещают вознаграждение.

Челябинск, Павел Зварзин

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