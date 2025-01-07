Челябинский «Трактор» завершил домашнюю серию разгромом «Лады».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет открыл на седьмой минуте Виталий Кравцов, в одно касание забросивший шайбу в ворота гостей. Второй гол забил Владимир Жарков.

Во втором периоде сначала «отметился» Стивен Кэмпфер, перенаправивший шайбу, посланную Александром Рыковым, в пустой угол. А потом точный бросок сделал Григория Дронов.

Через три минуты после начала третьего периода Василий Глотов забил «Ладе» еще одну шайбу. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу хозяев льда.

Челябинск, Павел Зварзин

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