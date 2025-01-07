«Металлург» вырвал победу у «Адмирала» на последней секунде овертайма

Магнитогорский «Металлург» вырвал победу а владивостокского «Адмирала» на последней секунде овертайма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», игру южноуральцы начали вяло: за 10 минут лишь пару раз попытались бросить в ворота соперника. В итоге на 11-ой минуте получили от «моряков» шайбу в свою сетку. Сравнять счет удалось только к концу периода.

Второй период начался с еще одного гола в ворота магнитогорцев. Пришлось быстро отыгрываться, что «лисам» удалось. После этого они, наконец, активизировались, но выйти вперед до конца периода не смогли.

Игровое и территориальное преимущество было на стороне «Металлурга» и в заключительном периоде. Но нарушили правила, и «Адмирал» реализовал большинство и вышел вперед. Следующее вбрасывание магнитогорцы выиграли и тут же забили – 3:3. С этим счетом и закончилось основное время.

Исход матча решился на последней секунде: победный бросок сделал Валерий Орехов. 4:3 – «Металлург» одержал седьмую победу подряд.

Челябинск, Павел Зварзин

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