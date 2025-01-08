20-летний южноуралец стащил Снегурочку у поселкового ДК

Сотрудники полиции Озерска задержали похитителя новогодней фигуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, инцидент произошел ночью 7 января в поселке Татыш.

У Дома культуры имени Пушкина неизвестные похитили фигуру Снегурочки. Пропажу заметил при утреннем обходе вахтер, который сообщил об этом в полицию.

На след злоумышленника вывела служебная собака по кличке Дэймон, приведя полицейских прямо к квартире подозреваемого. В подъезде дома обнаружили мишуру, украшавшую куклу. При проведении обыска квартиры нашли и похищенную фигуру.

Сотрудники полиции установили, что ночью 7 января 20-летний злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо новогодних инсталляций, решил похитить одну из ее частей.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам кражи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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