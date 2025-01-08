Челябинск готовится к интенсивному снегопаду, челябинцы – к пробкам на дорогах

Короткая рабочая недели в Челябинске начнется с интенсивных снегопадов и гололедицы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в ближайшие часы и днем завтра, 9 января, ожидаются интенсивные осадки.

В Челябинском гидрометцентре опасения властей подтверждают: в ночь на четверг ожидается облачная погода с прояснениями, осадки в виде снега, мокрого снега, гололедные явления.

Осложнит ситуацию продолжающееся потепление. Днем 9 января столбик термометра доберется до нулевой отметки. Впрочем, синоптики надеются, что к этому времени интенсивность снегопада снизится.

В мэрии Челябинска заверяют, что дорожные подрядчики работают в круглосуточном режиме. Техника и водители готовы незамедлительно приступать к патрульной очистке улиц. Власти настаивают, что особое внимание должно быть направлено на маршруты общественного транспорта, тротуары, остановки и вывоз снега. За внутриквартальными дорогами, выездами из дворов и подъездами к контейнерным площадкам поручено следить главам районов.

В ночную смену на уборку города выведено 227 единиц техники и 213 рабочих. При необходимости число снегоуборочных машин будет оперативно увеличено, уверяют чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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