9 января ожидаются следующие события – Челябинск

09.01.2025, четверг
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10:00 Челябинск – Открытие выставки «Такой разный Восток…» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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14:00 Челябинск – Занятие «Электронные книги с «Литресс» и «Библиороссика» в рамках курсов компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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15:00 Челябинск – Настольные битвы в «UNO» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:00 Челябинск – Мастер-классы «Реалистичный портрет карандашом с нуля» в Арт-мастерской (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
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