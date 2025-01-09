9 января ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Занятие «Электронные книги с «Литресс» и «Библиороссика» в рамках курсов компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)