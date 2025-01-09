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Четверг, 9 января 2025, 09:09 мск

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Южноуралец завоевал серебро «олимпиады» для экстремалов

Миасский сноубордист стал серебряным призером международных соревнований в Китае.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, южноуралец Илья Баскаков поднялся на второе место престижных международных соревнований в Китае – X-Games China – 2025.

Турнир по праву считается своего рода «олимпиадой» в области экстремальных видов спорта.

Южноуральский сноубордист, воспитанник спортивной школы «Райдер» в финальном заезде в дисциплине слоуп-стайл показал самую мощную линию трюков среди финалистов, но чуть сдал на джиббинге. В итоге миасскому спортсмену, тренирующемуся под руководством Юлии Полозковой и Вячеслава Зиновьева, достались серебряные медали.

На первую ступень поднялся еще один российский сноубордист – Ярослав Ленчевский. Бронза – на счету Яо Канпина (КНР).

Челябинск, Виктор Елисеев

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