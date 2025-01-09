В Челябинской области 12-летняя девочка спасла семью от огня

Ребенок спас свою семью от пожара в уральском городе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в Златоусте ночью 8 января в одном из домохозяйств загорелась надворная постройка.

Пламя быстро подбиралось к дому. 12-летняя девочка увидела огонь и предупредила отца. Мужчина успел вывести на улицу жену и двоих детей. Никто не пострадал.

Пожар на 78 квадратах потушили 31 специалист и 6 единиц техники. Предварительно, все случилось из-за короткого замыкания проводки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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