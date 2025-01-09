Ушел в отставку пресс-секретарь четырех челябинских градоначальников

Руководитель пресс-службы мэрии Челябинска покинул должность.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник управления информационной политики администрации Челябинска ушел в отставку. Эту информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.
«Сегодня он уже не работает», – заявили представители городских властей.
Владимир Сафонов родился в 1980 году в Челябинске. В 1997 году поступил на факультет иностранных языков педагогического университета, параллельно занимался коммерческой деятельностью.
По окончании ЧГПУ (ныне – ЮУрГГПУ) работал в школе учителем немецкого языка.
В 2004 году начал карьеру журналиста. Работал ведущим ЧГТРК и корреспондентом программы «Вести Южный Урал».
В следующем году перешел на 31-й канал. Был корреспондентом новостной программы. С 2006 года – автор и ведущий программы «Личное мнение» на 31 канале, экономический обозреватель на радиостанции «Эхо Москвы в Челябинске».
В 2011 году перешел на работу в мэрию Челябинска, где возглавил пресс-службу. Руководил информационной политикой администрации при четырех градоначальниках: Сергее Давыдове, Евгении Тефтелеве, Владимире Елистратове и Наталье Котовой.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»