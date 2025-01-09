Новый год – новые отставки. В Уральском управлении Россельхознадзора сменился руководитель

Анатолий Литовченко ушел из Россельхознадзора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, Анатолий Литовченко ушел в отставку в конце минувшего года.

Чиновник покинул пост руководителя в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе: 1 января 2025 года ему исполнилось 65 лет.

С 29 декабря 2024 года временное исполнение обязанностей руководителя структуры возложено на заместителя руководителя управления Игоря Трошкина, который пришел в управление Россельхознадзора в июле 2024 года.

Анатолий Литовченко родился в Кустанайской области. В 70-е годы семья переехала в Челябинск. Окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ныне – ЮУрГАУ).

В 1983 году стал старшим инженером по внедрению новой техники в сельскохозяйственное производство управления сельского хозяйства Увельского райисполкома. В 1984 – главным инженером птицесовхоза имени Кирова в Увельском районе.

В 1985-1986 годах – главный инженер управления сельского хозяйства Увельского райисполкома.

В 1986 по 1990 год занимал должность заместителя председателя объединения по механизации Увельского районного агропромышленного объединения.

В 1994 году возглавил товарищество с ограниченной ответственностью «Злак-Урал».

В 1996 году избран главой Увельского муниципального района. Эту должность он занимал 20 лет.

В 2016 году сенсационно обошел лидера южноуральских справедливороссов Валерия Гартунга на выборах депутатов Государственной думы по Коркинскому одномандатному округу.

В 2021 году возглавил управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям после объединения двух областных структур. В 2024 году – Уральское межрегиональное управление ведомства, образованное после присоединения к руководимой им структуре аналогичного управления по Свердловской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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