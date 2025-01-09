Три человека погибли на заснеженной трассе в Челябинской области

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Увельском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 9 января, в 9:00 на 70 километре автодороги «Челябинск – Троицк».

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера», в условиях снегопада выехал на полосу встречного движения на разрешенном участке и врезался в машину «Лада Веста» под управлением 47-летнего мужчины.

В результате ДТП оба водителя, а также ехавшая в «Ладе» 48-летняя женщина, от полученных травм скончались на месте происшествия. 30-летняя пассажирка автомобиля получила телесные повреждения и госпитализирована в больницу.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что в момент аварии никто не был пристегнут ремнями безопасности.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Причины, обстоятельства и детальная картина ДТП устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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