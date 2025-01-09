Качество листового проката уральских металлургов контролирует машинное зрение

Качество толстого листового проката на ММК теперь контролирует машинное зрение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК (ПАО «ММК») в рамках Стратегии цифровизации внедрена автоматизированная система проверки характеристик листового проката на базе технологии машинного зрения.

Высокотехнологичное решение оптимизирует производственный процесс и повышает качество продукции.

Технология работает следующим образом. На участке листоотделки стана 5000 происходит сканирование движущегося проката, результаты поступают на сервер со специализированным программным обеспечением. Система анализирует изображение с камер машинного зрения и проводит автоматическую проверку геометрии листа, распознает, классифицирует и составляет 3D карту дефектов поверхности проката. Одновременно выявляются соответствия или несоответствия заданным параметрам качества продукции для конкретного потребителя.

«Внедрив новое цифровое решение, мы снизили человеческий фактор при контроле качества продукции. Производительность линии резки может достигать до 80 листов в час, поэтому не исключена ошибка специалиста в измерении геометрии и идентификации дефектов поверхности. Система на базе технологии машинного зрения делает это быстрее и точнее», – отмечает руководитель проекта, заместитель начальника производства толстого листа по качеству Владимир Молгачев.

По его словам, система значительно снижает риски получения несоответствующей нужным стандартам продукции и брака, позволяет исключить претензии клиентов по дефектам геометрии и поверхности листа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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