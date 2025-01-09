Челябинец после увольнения из автосалона выставил бывшему клиенту счет на четверть миллиона рублей

В Челябинске перед судом предстанет экс-сотрудник автосалона, обманувший клиента почти на 250 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с причинением значительного ущерба .

По версии следствия, в мае 2024 года менеджер автосалона в Челябинске принял на реализацию автомобиль «NissanX-Trail» 2018 года выпуска. Собственник машины заплатил за предпродажную подготовку 35 тысяч рублей.

Спустя месяц южноуралец уволился, но про старого клиента не забыл. Он продолжал звонить автовладельцу и каждый раз рассказывал о необходимости ремонта выявленных неисправностей. На это он получил еще 244 тысячи рублей. Только потратил он эти деньги на себя.

Когда хозяин машины обратился в автосалон, ему сообщили, что сотрудник, с которым он продолжал общаться, давно уже не работает. А с автомобилем никаких дополнительных работ не проводилось.

Челябинец вину признал полностью, полностью возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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