Прокуратура оспорила приговор экс-гендиректору ЧЭМК за секс с несовершеннолетними

На приговор бывшему топ-менеджеру челябинского завода, признанному виновным в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних, подали апелляцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура требует отменить приговор бывшему генеральному директору ЧЭМК Павлу Ходоровскому как «несправедливый».

Напомним, 11 декабря прошлого года Калининский районный суд Челябинска Павла Ходоровского виновным в развратных действиях, совершенных группой лиц, получении сексуальных услуг от несовершеннолетних и обороте порнографических материалов.

Топ-менеджера уральского предприятия задержали в июне 2024 года. В отношении него возбудили несколько уголовных дел по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Тогда же задержали и отправили в СИЗО молодую женщину, которую предъявили обвинение в сводничестве: по версии следствия, именно она приводила к Ходоровскому девочек.

В ходе следствия челябинец признал вину и заключил досудебное соглашение, обязуясь сообщить следователям о другом известном ему преступлении.

В итоге рассмотрение уголовного дела 73-летнего Павла Ходоровского проходило в особом порядке. Судья уложился в одно судебное заседание, приговорив бывшего гендиректора челябинского завода к 4 годам лишения свободы условно.

Теперь справедливость судебного вердикта предстоит оценить апелляционной инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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