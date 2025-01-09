Челябинцы потянулись выбрасывать елки

Челябинцы начали избавляться от новогодних елок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центра коммунального сервиса, южноуральцы уже начали расставаться с одним из символов встречи Нового года и Рождества. Транспортировщики отходов, работающие с региональным оператором, фиксируют появление новогодних елей на контейнерных площадках.

«Пока это не массовое явление. Опыт прошлых лет показывает, что жители региона в основном начинают выбрасывать деревья, отслужившие свой праздничный срок, во второй половине января – после встречи Нового года по старому стилю», – отмечают представители компании.

Региональный оператор призывает жителей региона придерживаться определенного порядка при складировании новогодних елок в местах накопления отходов.

«Размещение хвойных растений в мусорных баках недопустимо. Ели и пихты, которыми жители региона украшают свои дома и квартиры, относятся к крупногабаритным отходам, входящим в состав твердых коммунальных отходов (ТКО), – напоминают в компании. – Наряду со старой мебелью и отработавшей свой срок бытовой техникой, древесный атрибут праздников вывозится подрядчиками регионального оператора в рамка х услуги по обращению с ТКО. Размещение хвойных деревьев допускается на площадках, предназначенных для сбора крупногабаритных отходов. В случае их отсутствия праздничные деревья можно оставить рядом с баками на контейнерной площадке, не преграждая при этом подъездные пути для мусоровозов».

Нарушение такого порядка может создать сложности коммунальным службам. Размещение елок в мусорных баках может привести к быстрому переполнению емкостей и невозможности их опустошения механизированным способом. Кроме того, стволы хвойных растений, выпирающие из контейнеров, могут стать помехой при перевалке отходов в кузова мусоровозов, что создает риск повреждения коммунальной техники. Попавший в кузов машины древесный ствол может вывести из строя дорогостоящее прессовальное оборудование, которым оснащен мусоровоз.

Отслужившие свой срок новогодние деревья будут организованно вывозиться

транспортировщиками ТКО на объекты размещения отходов в соответствии с территориальной схемой. Перевозка будет осуществляться отдельной техникой, предназначенной для вывоза крупногабаритных отходов.

В ЦКС добавили, что вывоз нераспроданных елок с новогодних ярмарок и площадок должен осуществляться за счет торговых организаций и индивидуальных предпринимателей. Продавцы обязаны самостоятельно позаботиться об утилизации своих товарных остатков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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