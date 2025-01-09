В Челябинске во время таинства крещения двое гостей украли в храме иконы

Полиция задержала двоих подозреваемых в краже икон из храма в Тракторозаводском районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в храме Василия Великого, расположенном в Тракторозаводском районе областного центра.

Двое мужчин, 38 и 20 лет, пришли в церковь, чтобы поприсутствовать на обряде крещения ребенка из их общины. Во время церемонии они стали разгуливать по церковному помещению, а через какое-то время удалились, прихватив с собой иконы.

Оперативники в кратчайшие сроки установили подозреваемых и доставили их в отдел полиции. В настоящее время с ними проводятся все необходимые процессуальные действия.

По словам задержанных, образа они украли, так как были пьяны. Иконы уже вернули церковному приходу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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