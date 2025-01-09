В Челябинской области закрыли движение автобусов и грузовиков по участку трассы М-5

Введено временное ограничение движения на участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Управления дорог «Южный Урал», в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (снег, местами сильный, гололедица, местами сильная) с 20:00 (время местное) 9 января 2025 года вводится временное ограничение движения для автобусов и маршрутных такси, осуществляющих пассажирские перевозки на пригородных и междугородных маршрутах, грузовых транспортных средств на участке федеральной трассы М-5 «Урал» км 1548+651 – км 1780+000 – от границы с Башкирией до поворота на Миасс.

Предварительное время окончания ограничения движения – 08:00 (время местное) 10 января. Однако оно может быть продлено.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram), а также в чат-боте ФеДор @FeDor74_bot в Telegram.

Напомним, ранее синоптики объявили в Челябинской области штормовое предупреждение. По их прогнозам, во второй половине 9 января, ночью и днем 10 января в регионе ожидаются метели, снежные заносы, гололедица, местами сильная, осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, в горах до сильных.

Скорость ветра при порывах может достигать 20 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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