Контрактника отправили в колонию за нападение на приятеля и следователя

Контрактник из Магнитогорска отправится в колонию на 2 года за то, что бросил в следователя бутылкой пива.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел весной минувшего года, когда младший сержант приехал в отпуск и отправился выпивать вместе с приятелями. Во время вечеринки он поссорился с одним из знакомых и нанес ему два удара ножом.

Потерпевший обратился в полицию. Следователь военного следственного отдела решил проверить показания пострадавшего, а младший сержант разозлился, начал угрожать представителю закона и бросил в него бутылку с пивом.

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 296 (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования), ст. 319 (оскорбление представителя власти) и по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. И приговорил его к двум годам колонии общего режима.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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